Athlétisme : la 5ème édition semi-marathon de Conakry annoncé en pompe

La 5ème édition « du semi-marathon Total Guinée aura lieu le 14 mai prochain à Conakry. Selon les organisateurs de cet événement, l’édition de cette année connaitra la participation de la famille africaine et mondiale d’athlétisme. Au même moment, rassurent-ils, 16 pays de la CEDEAO seront à Conakry pour le championnat régional d’athlétisme sénior et junior de la région 2.

C’était au cours d’une conférence de presse vendredi, qui a réunie autour du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, Siaka Barry l’ensemble des responsables des structures précitées, le président de la fédération guinéenne d’Athlétisme et d’autres acteurs du sport en Guinée.

En plus, cette année, le nombre de participants a été revu à la hausse, « La nouveauté est qu’en plus de l’augmentation du nombre de coureurs qui passe de 4000 à 5000 sur les trajets de 21, 12 et 5 km, Total Guinée et ses partenaires décident de jouer leur partition dans le cadre de la lutte contre les maladies cardiovasculaires en permettant à 5000 personnes des 2ème et 3ème âge d’effectuer une marche sportive dont le départ est prévu à l’héliport de belle avec le slogan : je marche et cours pour mon cœur… ».

A rappeler que cet événement est sponsorisé par Total Guinée et ses partenaires traditionnels sponsors (BICIGUI, SORAGUI, et la société de téléphonie mobile Orange Guinée).

Mariam Diallo, Kababachir.com