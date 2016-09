AS Kaloum : Laurent Gaovec signe son retour

Alors qu’il avait passé quelques trois mois seulement à la tête de l’AS Kaloum, avant de quitter, Denis Laurent Goavec entame une nouvelle aventure avec le Club de Bouba Sampil.

Peu après son départ, Laurent Goavec vient de décrocher un nouveau contrat d’un an avec l’Association Sportive de Kaloum qu’il promet d’ailleurs de relancer :

« Mon retour, je l’ai fait parce qu’il y du changement qui va s’installer ici (…) peut-être que les joueurs étrangers n’apportent pas ce qu’il faut et il y a une jeunesse ici. Une jeunesse qui est forte et qui a du talent. J’aime bien prendre les jeunes parce qu’il y a ici une qualité que je n’ai pas vu ailleurs en Afrique. Je trouve regrettable qu’on soit toujours attiré par l’extérieur parce que c’est toujours mieux à l’extérieur. Mais il y a un potentiel qui est ici et il faut l’exploiter »

Très engagé pour la nouvelle saison, le nouvel entraineur du Club de Kaloum se veut optimiste :

« Pour moi la pression, elle est au bar. Moi je me la mets tout seul. Pour moi, c’est important que le public soit content. Mais ce n’est pas ça qui va changer ma façon de voir les choses. Aujourd’hui, je n’ai pas peur. Je viens ici et je n’ai pas peur. Mais c’est difficile parce qu’il faut remettre une équipe en route. Il faut que l’équipe passe et qu’elle gagne la coupe alors que l’équipe est décimée. C’est un challenge qui est compliqué. La pression elle existe mais elle ne va pas m’empêcher de dormir », promet cet ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Bénin.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com