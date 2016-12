Arrestation de Toumba : « Un non-évènement », selon Papa Koly

L’ex-ministre de l’Environnement et de l’Hydraulique et allié du RPG assimile l’arrestation de Toumba Diakité à ce qu’il appelle non-évènement, au moment où des organisations de défense des droits de l’homme applaudissent ainsi que les parents des victimes.

Papa Koly Kourouma voit dans cette arrestation de l’ex aide de camp de Dadis une farce : « Pourquoi l’a-t-on arrêté, alors que depuis 2010 un mandat d’arrêt international est lancé contre lui. Cette arrestation aurait pu intervenir depuis longtemps. » Pour lui, tout le monde connaissait où se trouvait Toumba Diakité et donc, il évoque une pression qui serait venue ailleurs. Il dénonce au passage le paradoxe guinéen, faisant état du cas Dadis qui veut rentrer et témoigner mais empêché. Pendant ce temps, on va cueillir Toumba, celui-là même qui ne veut pas rentrer pour le mettre devant les barreaux. Partant donc de cette situation, Papa Koly Kourouma dit ne pas vouloir commenter l’arrestation de Toumba Diakité.

Evoquant le bilan d’Alpha Condé, PKK tranche dans le vif : « Négatif » !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com