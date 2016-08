Arène politique: Le président du président du parti FIDEL démissionne de l’Alliance du Front Patriotique (FP) (entretien)

Respectivement ancien vice coordinateur et chargé de communication de l’Alliance Front Patriotique (FP) et président de la Force des Intègres pour la Démocratie et la liberté (FIDEL), Mohamed Lamine Kaba, a officiellement démissionné jeudi, 25 août 2016, de l’Alliance appelée, Front Patriotique (FP) mise en place il y a juste deux (2) semaines, apprend-on.

Rencontré à Kaloum vendredi, 26 août 2016, Mohamed Lamine Kaba a expliqué, au micro de notre reporter, les raisons de son divorce prématuré d’avec l’alliance du ‘’Front patriotique’’ (FP):

« En tant que vice coordinateur et chargé de communication de l’Alliance, j’ai déjà effectué le tour de quelques en expliquant son caractère transversal et ses nobles objectifs qui ont été hautement apprécié par tous les alliés. Nous avons échappé de justesse, à un attentat ourdi par le président de la République, Pr Alpha Condé. Mon passage à la Radio Espace FM dans l’émission des ‘’Grandes Gueules’’, mes anciens alliés ont eu une forte pression de la part de l’exécutif et de la Mouvance présidentielle. Qu’ils ne souhaitent pas avoir leurs alliés aux côtés de ceux de l’Opposition. C’est ainsi qu’ils ont complètement désorienté notre objectif en faisant de l’alliance, une structure acquise à la cause de la Mouvance. Et c’est pourquoi, nous jugé utile de nous retirer de cette alliance qui a perdu sa vision. Donc, pour des raisons d’incompatibilité politique, le parti FIDEL dont j’ai l’insigne honneur de présider, se retire du FP et continue à mener son combat au sein de l’opposition. Une façon d’amener le pouvoir à améliorer la Gouvernance».

Mamadouba Camara, www.kababachir.com