Guinée : L’opposition se prononce sur le tête-à-tête Alpha-Cellou

L’opposition guinéenne s’est réunie vendredi pour titrer les leçons du tête-à-tête entre le président Alpha Condé et le Chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo.

Au terme de la plénière qui s’est tenue au QG de l’UFDG à Hamdallaye, les opposants espèrent que les engagements pris par le Chef de l’Etat seront respectés à la lettre :

« Nous nous félicitons de cette rencontre et nous espérons que tous ces engagements vont être traduits dans les faits. Ces engagements qui ont beau être solennels et faits devant la communauté nationale et internationale, par la voie des médias de service public, ces engagements demeurent encore des engagements. Nous espérons qu’ils sont sous tendus par une réelle volonté politique et de faire en sorte que notre pays connaisse un apaisement politique et social qui va lui permettre d’aller de l’avant, dans le sens du développement économique. « , a souhaité le porte parole de l’opposition.

Selon Aboubacar Sylla, la relance du dialogue politique pourrait être effective à partir du moment où le président de la République s’est engagé à respecter les accords politiques.

« Je dois dire aussi qu’on avait mis avant cet engagement du Président de la République pour l’application des accords politiques, pour qu’un dialogue structuré puisse s’ouvrir entre le gouvernement et sa mouvance politique et l’opposition d’autre part, c’était le seul préalable. Ce préalable est aujourd’hui levé, donc plus rien ne nous empêche d’aller à ce dialogue. La balle est pour le moment du camp du ministère de l’administration du territoire, qui a reçu, depuis plus d’un mois maintenant, nos propositions en ce qui concerne le cadre de dialogue, ainsi que le menu et l’ordre du jour. « , a estimé le leader de l’Union des Forces du Changement.

Et d’ajouter : ‘’Nous attendons ses commentaires et ses propositions, pour que très rapidement, dans les meilleurs délais, nous puissions aller donc à un dialogue serein, structuré, où les six (6) points à l’ordre du jour vont être discutés. » a laissé entendre le député des libéraux Démocrates.

Mariam Diallo, www.kababachir.com