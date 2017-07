Après Kaloum et Matoto, l’opposition tient un meeting ce dimanche à Ratoma

Les opposants d’Alpha Condé multiplient les rencontres avec ses militants dans les différentes communes de Conakry. En prélude de la marche pacifique annoncée du 02 Août prochain, l’opposition républicaine poursuit sa campagne d’information et de sensibilisation des populations. Après les meetings de Kaloum et Matoto, Cellou Dalein et ses pairs de l’opposition républicaine tiennent un meeting en ce moment au stade de Nongo, dans la Comune de Ratoma.

Objectif, expliquer aux populations, les raisons qui les ont amenés à faire recours à la rue, pour exiger l’application intégrale de l’accord politique du 12 octobre.

Au moment même où nous mettions cette dépêche en ligne, les leaders sont en train de prononcer leur discours.

Nous y reviendrons

Mariam Diallo, Kababachir.com