Après la crise qui couve à Bissau, Alpha dans le bourbier togolais

Le feu n’est pas totalement éteint dans la capitale Bissau guinéenne où Alpha Condé en est le médiateur, mais où il n’est vraiment pas le bienvenu, jusqu’à une date récente. Du coup, il a délégué ses pouvoirs à Kiridi Bangoura et Cie pour tenter de rapprocher les parties en belligérance.

Le feu couve à Bissau. Alpha Condé n’aura été vu là-bas qu’à de très occasions. Il n’aura pas réussi la mission qui était la sienne : ramener le calme et la paix.

Au même moment, le même Alpha Condé fait actuellement face à un autre bourbier. Celui du Togo. Cette fois-ci, en sa qualité du chef de l’Union africaine. On ne sait pas s’il parviendra à pacifier le Togo qui se ‘’dynatise’’, après un pouvoir mené pendant près d’un demi-siècle par Gnassimgbé père. Ce qui est évident, Alpha Condé affiche sa réelle volonté à œuvrer pour une issue négociée. « Il est extrêmement important que les choses évoluent de façon pacifique dans ce pays et qu’on ait une solution pour permettre au peuple togolais de continuer sa marche en avant », avait récemment déclaré le président en exercice de l’UA. Pour l’heure, l’opposition bat le pavé presque tous les jours, ce, depuis le mois d’août. Et les graves conséquences s’accumulent. Un test donc pour Alpha Condé qui devrait confirmer sa capacité de fin médiateur.

Jeanne Fofana, Kababachir.com