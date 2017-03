Annulation de l’exclusion de Bah Oury : ‘’ Cela ne marchera pas, ce jugement n’a aucun intérêt..’’, prévient Gaoual

Le camp de Cellou rejette la décision de la justice, au lendemain du verdict du Tribunal de première instance de Dixinn, qui rejette l’exclusion de Bah Oury au sein de l’UFDG, le camp de Cellou Dalein Diallo ne savoure pas vaincu.

L’UFDG justifie sa décision de justice et promet d’interjeter un appel : «Ce jugement, même s’il était le dernier, c’est-à-dire après tous les recours, la Cour d’appel plus la Cour suprême, il n’a aucun intérêt», prévient Ousmane Gaoula Diallo Conseiller politique de Cellou Dalein Diallo.

Pour le parlementaire, «M. Bah Oury n’a rien à faire, s’il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes, il aurait créé sa formation politique.», conseille le député uninominal de Gaoual.

Devant les militants de l’UFDG ce samedi, Ousmane Gaoual Doiallo, a rappelé a rappelé que «Bah Oury perd du temps et il vient nous faire perdre du temps. Cela ne marchera pas, ce jugement n’a aucun intérêt ni juridique ni dans les faits. Il n y aura aucune conséquence pour ça, l’UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir, cela commencera par les communales et on n’est pas distrait», prévient le député. », conclu le député

Mariam Diallo, www.kababachir.com