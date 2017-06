Annonce et remerciements

Les familles Condé, Keita, Tamoura, Diakité, Dembélé, Camara, Kanté, Diallo, Baldé et alliés remercient tous ceux qui ont compati à leur douleur lors du rappel à Allah de leur fils, beau-frère, cousin, oncle et père Condé Issiagha survenu mardi 27 juin 2017 à 14 heures TU à Conakry. L’homme d’affaires Condé Issiagha est devenu prospère dans le commerce informel en Guinée dès après ses études secondaires au lycée Donka à Conakry. Au fil du temps, il prospecte et intègre le marché bissau guinéen où le secteur de l’anacarde est très prisé par les exportateurs en direction de l’Inde. Mais le destin décide qu’il soit le représentant exclusif des produits Obama Oil du Groupe Savané & Brothers en Guinée Bissau. CONDÉ Issiagha tire sa révérence à 54 ans. Il laisse dans le deuil 3 épouses, 13 enfants et toute la communauté de Kaafa à Koïn en particulier celle vivant à Kénendé-carrefour, Dubréka, à Hamdallaye Conakry, à Dubaï, à New-York, à Bruxelles et à Paris.

Ne l’oublions dans nos prières.