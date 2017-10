Alpha victime de vol : Doussou Condé et Saliou Béla prennent Tibou au dépourvu

S’il n’y a pas eu de vol dans la chambre d’Alpha Condé, comme le prétend d’ailleurs Tibou Kamara et les autres, comment pourrait-on expliquer alors l’arrestation du caporal-chef Aboubacar Kourouma ‘’Makambo’’ et le Sergent Moussa Mayeré Keita ? Tibou semble avoir été pris en flagrant délit de mensonge. Doussou Condé et Saliou Béla Diallo avaient pourtant insisté qu’il y a eu bel et bien vol.

Déclaration et contre déclaration. Argument contre argument. Polémique, analyse et conclusion. Puis démenti cinglant. Rien n’aura suffi pour camoufler, nier le vol perpétré dans la chambre du président Alpha Condé. Selon des sources citées par la presse locale, le caporal-chef Aboubacar Kourouma ‘’Makambo’’ et le Sergent Moussa Mayeré Keita « auraient profité de l’ouverture partielle d’une fenêtre de la chambre du chef de l’Etat pour y s’introduire et prendre une forte somme d’argent. » On en sait donc un peu plus. Mais déjà, il y a quelques jours, Doussou Condé sur les ondes d’une radio locale a persisté qu’il y a eu vol de millions USD et de lingots d’or. Selon elle, rapporte la presse locale, les présumés auteurs (dont la femme de chambre du Président) sont arrêtés et détenus au Camp Moukambo.

Sur les ondes d’une radio locale, Tibou Kamara avait bouté en touche ‘’le mensonge’’ du porte-parole de la mouvance. « Il n y a pas eu de vol. Je ne sais pas d’où SaliouBela tire sa source. Même moi, pour avoir le cœur net, j’ai posé la question au président de la République. Il m’a dit : non. Il était même prêt à répondre à la question, le samedi. Comme l’info a pris une telle ampleur, il était prêt à aller avec la presse dans sa chambre… », tranche Tibou Kamara.

Saliou Bella Diallo avait confié quelques jours plus tôt à Media Guinée ceci : «Ce vol a été commis entre les travailleurs du palais. Ce sont eux qui ont pris les mallettes pour les amener dans une autre chambre. Heureusement, une solution a été trouvée à l’immédiat. Ils n’ont pas pu transporter les mallettes. Ce sont ceux qui sont chargés de balayer et de laver la chambre du président [de la République] qui ont pris les mallettes pour les déplacer dans une autre chambre. D’après les informations que j’ai reçues, ils n’ont pas pu ouvrir les mallettes pour prendre quelque chose dedans. Lorsque le président a été informé, ils ont trouvé une solution à l’amiable pour clore le débat. Même si les caméras ont montré ce qui s’est passé, il n’y a pas raison de parler de ça. »

Très évasif et un peu écarté des circonstances du vol, Saliou Béla Diallo aura eu le mérite de confirmer qu’il y a eu vol. De son côté, Doussou Condé n’est pas allé par le dos de la cuillère. On attend encore Tibou, après l’arrestation des deux militaires. Que pourra-t-il encore dire à l’opinion ? De bons exercices sont à prévoir…

Jeanne Fofana, Kababachir.com