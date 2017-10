Alpha panafricaniste? Doussou Condé rit sous cap !

Drôle de panafricaniste. C’est ainsi que Doussou Condé pourrait bien résumer le statut que s’arroge Alpha Condé. Selon elle, Alpha Condé est tout sauf un panafricaniste. Elle l’a dit au cours d’une émission radio de grande écoute, à Conakry.

Extrait : « J’ai écouté le discours, j’ai eu l’impression que j’écoute feu Président Ahmed Sékou Touré. Je me suis dit, est-ce que M. Condé n’a pas changé de veste en récitant le discours là pour venir le dire. Vous savez le panafricanisme est un comportement, ce ne sont pas les discours, retenez ça. Il n’a pas parlé aux Nations-Unies comme le Président de la Guinée mais le Président de l’Union Africaine. J’ai été personnellement déçu. » Doussou Condé est quand même d’accord que c’est un poste honorifique, tout le monde le sait. Elle estime que le président Condé fait trop de bruits autour de la présidence tournante de l’UA.

Et Doussou Condé d’ajouter : « Imaginez-vous que Mugabe et Idriss Déby, qui lui a passé la main ou Alhassane Ouattara. Mais, il n’y a jamais eu de tintamarres, à ce poste-là, qu’à nos jours. Ne trainons pas sur des faits divers, j’ai un respect pour M. Condé mais je ne le reconnais plus. Voilà des propos qui devraient être tenus de la part du pouvoir depuis le commencement de ce pouvoir-là. Ce n’est pas aujourd’hui, qu’il devait se poser la question. Qu’est-ce qu’il veut en fait ? Qu’est-ce qui est derrière tout ça ? »Elle n’est donc pas impressionnée, car, « Je suis habitué au discours là. Ça ne m’impressionne pas mais vous, ça peut vous impressionner. Vous êtes jeunes par rapport à nous, dire que M. Condé est panafricaniste, ça ne colle pas du tout. »

A bon entendeur, salut !

Jeanne Fofana, Kababachir.com