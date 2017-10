Alpha Condé veut désormais répondre aux opposants

On ne le dira jamais assez : Alpha Condé peine à enfourcher le cheval du Président de la République, celui de tous les Guinéens. Il agit et réagit toujours comme opposant. Le dernier acte remonte au jeudi.

Au cours d’une rencontre avec les enseignants, Alpha Condé menace dorénavant de répondre à ses opposants. Au motif que : « On s’est tous pendant longtemps, mais le moment est venu de parler pour montrer qui est qui. (…) Le moment est venu de dire au peuple ce qu’ils ont fait quand ils étaient au gouvernement (NDLR, les anciens Premiers ministres) ».

Alpha Condé dont la gouvernance hasardeuse est sans cesse dénoncée, clouée au pilori, etc., en a « marre que les gens parlent alors qu’ils ont été dirigeants dans ce pays-là et on a vu ce qu’ils ont fait. Alors, il faut que la jeunesse sache la vérité. Ils ont été au gouvernement. (…), le président Lansana Conté n’a aucune responsabilité dans le retard de la Guinée ».

C’est somme toute hallucinant de voir un Président de la République, sept ans à l’épreuve du pouvoir ne parvienne toujours pas à se départir de son manteau d’opposant. Plutôt triste !

Jeanne Fofana, Kababachir.com