Alpha Condé au siège du 28 mai : Mansour KABA revient sur le coup Diarra Traoré avec cette lettre qui accuse..(Révélations)

Mansour KABA

Chers compatriotes,

La déclaration du président du RPG-Arc-en-ciel du samedi 28 mai 2016 au siège ce parti politique à Conakry me donne l’occasion de vous soumettre le texte original de la déclaration du MND dirigé à l’époque par M. Alpha Condé, au moment où les membres du CMRN organisaient l’arrestation, la torture suivies d’assassinats de dizaines d’officiers d’ethnie Malinké sans aucune forme de procès. Même de paisibles civils et autres commerçants appartenant à cette ethnie ont subi des sévices, des pillages et autres traitements dégradants en bandes organisées par le CMRN et certains cadres auxquels personne n’oserait penser…

