Alpha Condé se lâche: « Je suis un peu Burkinabè »

L’emploi avec un savant dosage de la locution adverbiale – un peu – ne changera certainement rien dans le bout de phrase lâché par Alpha Condé, vendredi, sur la BBC et dont les origines burkinabé ont toujours crée une confusion…politique chez nombreux Guinéens. Désormais, ça y est. Le « Mossi balafré », pour ainsi reprendre Elie Kamano a lâché le morceau et donc a tranché : « Je suis un peu Burkinabè ». Alpha Condé dit ainsi tout haut ce que tout le monde disait d’ailleurs tout aussi tout haut.

« Face à la tragédie qui a frappé le Burkina Faso le 13 août dernier au cours d’un attentat terroriste qui a fait au moins 18 morts et plusieurs blessés, le Président de la République de Guinée, Président en exercice de l’Union Africaine, le Professeur Alpha Condé, s’est rendu dans la capitale burkinabé ce jeudi 17 août 2017 pour apporter son soutien, sa solidarité, ceux du peuple de Guinée et du continent au pays des hommes intègres. » Derrière cette information donnée par la Présidence de la République, des Guinéens ont eu le cœur le net en apprenant que leur président est Burkinabè. Sa grosse compassion et l’enveloppe de 100 USD accordée aux familles des victimes en sont pour quelque chose. Il y a peu, des révélations persistantes émanant d’Aboubacar SidikyDiaby, président du parti COMUNA (collectif militant pour l’unité nationale) faisaient état de ceci :« Alpha est Burkinabè. » Explications : « On a connu son papa, il était-là et travaillait avec Ismaël Touré. Ce sont les Malinkés qui ont fait d’Alpha ce qu’il est aujourd’hui. Là où se trouve leur concession à Mafanco est appelé Mossiyah, parce que ce sont les Mossis qui logeaient là. »

L’artiste Elie Kamano avait lui aussi déclaré : « Alpha Condé n’est pas Guinéen, son vrai nom, c’est Alpha Koné. Il a falsifié son extrait de naissance en 1990. Son père vient de Burkina-Faso. Il est mossi balafré. De plus, la mère d’Alpha Condé ne vient pas de Boké, elle vient du Mali. Si vous constatez, beaucoup de contrats sont aujourd’hui donnés aux Burkinabés et aux Maliens. »

Kababachir.com avait fait d’autres révélations sur celui gouverne actuellement la Guinée. « Neveu de la Basse-côté ? La pilule est trop amère pour être avalée d’un trait. La mère du président est venue du Soudan français en compagnie d’une de ses sœurs en Guinée Conakry. Le père d’Alpha Condé, lui finira comme planton de Louis Lansana Béavogui. Ce père absent et idéalisé est décédé à cause de l’ingratitude d’Alpha. Pour la réunion de cette famille, mais surtout pour trouver des attaches en Guinée, des manœuvres ont été jouées depuis Abidjan dont un certain nombre de militants du RPG. Des noms sont avancés : Djélikandja, le premier fils de Damantang, père qui se trouve être le papa de l’actuel ministre et porte-parole du gouvernement. De subterfuges en subterfuge, une délégation a été dépêchée à Baro en compagnie entre autres de Denise Mama, la première épouse de Damantang, ancien ministre et président de l’Assemblée nationale. Objectif, peaufiner l’appartenance de la maman d’Alpha Condé à Siguiri.

La démarche aura été vaine, même si, jusqu’à aujourd’hui, cette partie de la Guinée constitue un fief du locataire de Sékhoutouréya. En 1991, cette démarche menée par Dénise et Cie a été tout simplement dénoncé par Chérif Aidara qui se trouve être le directeur de la LONAGUI. Puis, ce fut le tour du RPG lui-même de d’apporter un démenti sous la plume de Mamady Dioubaté et Ahmed Tidiane Cissé, le défunt ministre de la Culture. Cet ex-ministre vivait à l’époque chez un certain Sylla des PTT, à Conakry. Ce dit démenti avait été imprimé, chez Aly Keita, pour un montant de 45 mille GNF. (installé à Bonn, en Allemagne) l’homme venait d’ailleurs de rentrer pour travailler au compte de la GTZ.

Dire aujourd’hui qu’il est le neveu des Basse-côtiers Alpha Condé venu de la Haute Volta, abuse de ces faux oncles-là. On veut juste faire comprendre à l’ensemble des Guinéens progressistes, que le clivage ethnique dont se sert Alpha Condé n’est qu’un paravent pour extorquer des suffrages. Ce ‘’Mossi balafré’’ prouve sans cesse ses attaches au Burkina. Avec notamment EBOMAF et bien d’autres témoignages patents dont la garde présidentielle qui, pour l’essentiel n’est constituée que de cousins du président. »

Il aura fallu de longues années pour que le président guinéen lui-même tranche : « Je suis un peu Burkinabè ». Les Guinéens sont enfin édifiés. Pour l’histoire…

Jeanne Fofana, Kababachir.com