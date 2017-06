Alpha Condé rencontre la presse ce jeudi, 14 juin

Le président Alpha Condé, doit, en principe rencontrer la presse nationale pour échanger sur des sujets d’ordre national et international. Rendez-vous est donc pris pour ce jeudi, 15 juin, à Conakry.

Cette rencontre intervient au moment même où les tablettes promises ont été sur le champ annulées avant de débloquer l’opération fait actuellement débats. Loin des cabris, des indignes et autres incultes et ignorants de l’Afrique. Autre sujet du moment, c’est bien ce courrier de la honte adressé à Ryad pour une intermédiation entre pays frères, loin de l’Afrique où il y a vraiment des urgences auxquelles il faut faire face que d’aller fourrer son nez ailleurs.

Au niveau local, Alpha Condé doit certainement réagir par rapport aux menaces sans renouvelées de l’opposition de redescendre dans la rue pour pousser le gouvernement à respecter les accords signés. Vous avez dit opposition ? Eh, bien, le budget du chef de file de l’opposition sera certainement évoqué. Ce rendez-vous du jeudi avec la presse, est bien chargé en sujet.

Déjà, s’agissant des marches politiques, « Le président de cette commission est désignée et elle va commencer à travailler immédiatement à la mise en œuvre de ce programme de manifestations. Je voudrais qu’on sache que nous allons nous inscrire cette fois-ci dans un cycle ininterrompue de manifestations. Nous n’avons plus besoin de dialogue et d’accords, puisque nous avons un accord qu’il faut appliquer en toutes ses dispositions et dans des délais qui sont convenus. Nous avons également une constitution et des lois de la République dont nous tenons absolument à l’application par les autorités de ce pays », rappelle le porte-parole de l’opposition républicaine.

A bon entendeur salut !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com