ALPHA CONDÉ OU LA PRÉDATION À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE (Libre opinion)

À la fin de l’année 2017 en cours, Alpha Condé aura passé 7 années à la tête de la Guinée et sera devenu l’un des chefs d’Etat, les plus riches du continent. Il préside aux destinées d’un pays de 11 millions d’habitants dont 58%vivent au-dessous du seuil de pauvreté (vivant avec moins de 1$ par jour).

Sa fortune personnelle est estimée à plus de 1 milliards de US$ accumulés sur les faibles ressources de la Guinée classée par Le PNUD, 172eme pays sur 176 selon l’indice du développement humain

La 1ère mamelle par laquelle le système mis en place par Alpha Condé siphonne les richesses de la Guinée est son secteur minier dont le potentiel est souvent vanté et qualifié de scandale géologique qui est devenu » scandale Alpha condé » et vous allez comprendre comment.

La 2ème mamelle est constituée des pillages des maigres ressources budgétaires du pays.

La 1ère opération du grand vol, le baptême en quelque sorte, a été réalisée en avril 2011 lors du paiement des 700 millions US$ par la société Rio Tinto. Les informations récentes concernant cet accord ont montré que des sommes importantes ont été payées à Alpha Condé avant ce deal (au moins 10 millions US$ versés à un ami d’enfance de Alpha Condé, Mr François Polge de Combret). Ces révélations avaient entraîné des licenciements au sein de Rio Tinto et continuent de susciter des remous judiciaires dans la société.

Les observateurs les plus impartiaux estiment que sur les 700 millions US$ encaissés par la Guinée, seuls environ 300 millions US$ peuvent avoir été effectivement dépensés pour la Guinée (125 millions us $ pour Kaleta et 175 millions us $ pour couvrir les infrastructures construites lors des fêtes tournantes de l’indépendance).

Un audit correctement conduit peut montrer que 400 millions us$ sont directement tombés dans les comptes personnels de Alpha Condé et de son unique enfant Mohamed Alpha Condé. Selon des investigateurs privés les avoirs volés à la Guinée sont planqués à Abu-Dhabi, Hong Kong, en Afrique du Sud et dans les paradis fiscaux comme les îles Marshall, Virgin , Caïmans.

La présente publication vise à démontrer la voracité, la cupidité et le pillage à grande vitesse des ressources minières de la Guinée par le système Alpha Condé.

Comme les faits le montrent, l’équipe de prédateurs de Alpha Condé est très active dans le secteur minier, particulièrement dans la bauxite où 5 sociétés nouvelles sont entrées en production. Il s’agit de :

La société minière de Boké (SMB), société Libano- chinoise, pour une production annuelle de 12 millions de tonnes La société Alufer pour une production annuelle de 6 millions de tonnes La société Emiratie Global Alumina Corporation(GAC) pour une production annuelle de 12 millions de tonnes avec une estimation très basse de production de 6 millions de tonnes au titre de 2017 La société des bauxites de Guinée (SBG) pour une production de 4 millions de tonnes (production prévue en 2018 /2019) La société Russe COBAD pour une production annuelle de 6 millions de tonnes (production prévue en 2018 /2019)

La production annuelle totale de bauxite de ces 5 nouvelles compagnies minières est estimée à 40 millions de tonnes. Dont 18 millions de tonnes dès cette année

IL FAUT AJOUTER :

La production de la vielle SBK de RUSAL qui est de 3 millions de tonnes par an La production de la vieille CBG de près de 9 millions de tonnes par an

LA PRODUCTION TOTALE ANNUELLE DE BAUXITE extraite à l’état brute par les 7 sociétés ci-dessus sera DE 64 millions de tonnes par an

Aujourd’hui, le revenu unitaire moyen pour le budget de l’ETAT au titre de la production de la CBG est de 11 us $ par tonne autrement dit qu’une tonne de bauxite de CBG rapporte à la Guinée 11dollars US.

En appliquant ce rendement à la production attendue en 2017 pour les nouvelles sociétés créés par Alpha Condé qui est de 18 millions de tonnes ( SMB ET GAC ) L’ÉTAT de GUINÉE devraient encaissé 198 millions de us $ . En prenant le différentiel de qualité, d’investissement et de coûts, on peut corriger le revenu moyen unitaire à 4 us $ par tonne soit 72millions us $ escomptés pour le budget de 2017. Or le budget de l’Etat ne retrace que 25 millions us $. Le clan des voleurs de Alpha Condé se réserve sur ces revenus, rien qu’en 2017 la rondelette somme de 47 millions de us $ à empocher.

Par extension, en utilisant les mêmes paramètres aux 43 millions de tonnes (y compris SBK), l’état devrait encaisser 172 millions us$ de recettes nouvelles sur lesquelles les sociétés visées ne verseront que 60 millions us. En fait sur les 4US$, ont réservé 1,38 US$ par tonne au budget et 2,60US$ au clan soit un vol du clan se chiffrant à 112 millions us $ (172-60) par an

Selon les estimations les plus faibles, le total des prélèvements illicites opérés par le clan Alpha Condé au détriment de la Guinée se chiffre à 1, 070 milliards us $ amassés au cours des 7 années.

Ce chiffre se décompose ainsi qu’il suit :

Opération Rio Tinto 410 millions us$ Détournement sur budget annuel 280 millions us $ Détournement sur contrats miniers 350 millions us$ (Dont 15 sur Russal)

Autres vols (port Bolloré , ARPT , …) 30 millions us $

Soit un total ( 2010/2017) 1070 millions de US$

Il apparaît qu’Alpha Condé et son clan coûtent à la Guinée 153 millions us par an.

Certaines hypothèses hautes estiment la facture annuelle à 200 millions us $.

Dès lors, on comprend pourquoi Alpha Condé s’attache tant au fauteuil présidentiel et pourquoi il n’est pas surprenant de le voir souhaiter mourir président. La mort du président, étant en Guinée, pour « solde de tout compte. »

Quels sont les membres du clan Alpha Condé ? Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines publications.

Bc TAMBOURA

