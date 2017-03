 « ALPHA CONDÉ EST DANGEREUX  » Dadis avait Il vu juste ? 

« AVOIR DES AMBITIONS DONT ON A PAS LES COMPÉTENCES,EST UN CRIME » François -René de CHATEAUBRIAND

ALPHA CONDE ,est « élu » « réélu » PRESIDENT de la République de Guinée.Il est dans la logique de briguer un 3ème mandat.Il est donc en ce moment dans la situation de trouver les instruments de manipulation des Guinéens pour modifier la loi fondamentale.IL est sûre de son fait parceque:

Il a du mépris pour les Guinéens avec la certitude de leur légèreté ,de leur vénalité et surtout de leur manque de patriotisme Il est dans la dynamique de réaliser son unique programme de gouvernement : détruire la Guinee! Le programme est réel et les faits ci-après vont éclairer les authentiques guinéens qui veulent que leur pays soit enfin un pays où ont peut vivre en paix .

SA GOUVERNANCE :

La Guinée est le seul pays où le chef de l’ETAT affirme qu’il n’y a pas d’ETAT et se lance dans une clochardisation de l’Etat par des pratiques et règles

inédites de Gouvernance qui ne se retrouvent nulle part au monde et que l’histoire retiendra comme une pantalonnade qui générait Bokassa .

A.La première règle ,est la singulière réparation ethnique des emplois au sommet des pyramides de la république.

La Primature pour les sousous

La présidence du parlement aux forestiers

La présidence du conseil économique ( institution sans objet dans le système Alpha) aux peuls

Son objectif est d’instaurer une règle non écrite de répartition des rôles à la tête des institutions républicaines et au sommet de lEtat de sorte que ce soit dans le future une source de frustrations et d’exacerbation des clivages ethniques : C’est dangereux et démoniaque.

B.La seconde règle est la structure biaisée et franchement bordélique de son mode d’organisation et de gestion du pays et de ce qu’il ne reconnaît pas comme un État .

Il en fait une vraie pétaudière avec en réalité 3 gouvernements

Le gouvernement logé dans les ministères avec des ministres « figurants » et sans pouvoir ni rôle réellement défini qui sont de véritables souffre douleurs du président qui leur reporte des fautes dont ils n’ont pas la responsabilité car ils n’exercent en réalité aucune responsabilité ,aucune.Ils sont par exemple incapable de nommer ou sanctionner le moindre agent de leur département. Le Gouvernement de conseillers logés dans les annexes de la présidence. C’est un stock de prédateurs ( qui tiennent Alpha et son fils) constitués d’anciens ministres de LANSANA CONTE ou d’anciens indicateurs du PDG ,reconvertis en conseillers du roi incompétent et fainéant dont ils ont découvert les lacunes ,les faiblesses et surtout le manque total de connaissances ,mêmes rudimentaires ,du fonctionnement de l’administration publique . Ils exercent un seul pouvoir: le trafic d’influence, jouer les porteurs de valises ou d’amuseurs du roi dans ses mœurs diverses et variées… LE Gouvernement d’étrangers et de businessman qui sont ceux qui peuvent avoir son oreille et jouer des rôles de premier plan à ses côtés : mobiliser du cash,apporter des affaires et toucher des commissions.Ils ont le privilège de ne pas être Guinéens en General et ceux qui sont Guinéens sont sous contrôle d’étrangers chargés de servir d’interface pour assurer les arrières du chef.( des détails croustillants seront bientôt sur la place publique) .

Tout ce monde fait parti des corps constitués qui se déplace à l’aéroport pour saluer les hôtes de la république.Le roi du maroc en a sué à grosses goûtes pour serrer la main à cette troupe alignée sans aucun ordre protocolaire.

C. La 3ème règle est la gestion folklorique et envahissante de Alpha. Il est président de tout et décide de tout reçoit tout le monde et règle tous les problèmes. Il est fier de dire que c’est lui qui téléphone aux ministres pour ordonner de recevoir tel ou tel ou de signer ceci ou cela. Ses numéros sont à la disposition de tous les « condeboys » ou « condoboys » du pays,qui lui envois des textos de partout , c’est son réseau de renseignement qui Le rassure plus que les services de sécurité dont c’est la mission. Il est l’interlocuteur des mareyeuses celui des artistes ,des artisans ,des acteurs de l’informel, des orpailleurs,organise les rendez vous avec la presse via son conseiller personnel désormais chargé des relations avec la presse et bientôt porte parole du président ,et secrétaire général de la présidence et autre chose..

SA PERSONNALITÉ :

Sa gestion folklorique lui donne un goût immodéré aux bains de foules avec un sekoutoureisme primaire et rétrograde qu’il paye à prix fort parceque Alpha est à la recherche permanente de reconnaissance,d’identité et de titres. Sa seule référence dans sa biographie a été la FEANF , .qui n’est qu’un syndicat d’étudiants gauchiste et indépendantiste des années 50. C’est cette quête de reconnaissance qui lui a fait faire un couloir d’enfer pour être coopté pour la présidence de l’union Africaine. Ce titre purement honorifique et tournant donc qui est attribué à tour de rôle et pour un an à tous les chefs des États membres de l’union .Alpha en fait aujourd’hui un élément de fierté au point de donner l’impression ,aux simples d’esprit ,qu’il va bientôt muter Adama Barro de Banjul à Niamey à la place de Issoufou qui sera appelé à d’autres fonctions pour lui permettre de réinstaller Babilimansa. MDR.

Irascible,insupportable,l’homme développe des complexes aux origines multiples et variées dont la manifestation la plus évidente est son mépris pour les GUINÉENS . Il se dit qu’il déteste les peuls,ce sont les Guinéens dans leur totalité qu’il méprise ,manipule en jouant la carte ethnocentrique au détriment de toutes les ethnies

AUX SOUSOUS,Il dit « les malinkés m’en veulent,Je souhaite que ce soit un sousou qui me remplace. » Il présente kassory comme son vice président tout en le démolissant par derrière par des propos malveillants et insultants

Aux peuls il rappel que ses meilleurs amis sont peuls et son épouse la seule femme qu’il aime aussi est peule.

Aux malinkés,Il garantie de leur contrôle total de l’administration,en réalité Il les poussent à l’arrogance qui va leur aliéner toutes les autres ethnies.Mais ne manquera pas de les insulter publiquement pour prouver aux autres ethnies qu’il n’est pas otage des malinkés mais surtout pour remonter les ressentiments anti malinkés. C’est son côté pervers et démoniaque

Aux Forestiers Il confirme que il est le seul à avoir soutenu la promotion d’un des leurs à la tête du parlement parce que pour lui ils sont les plus neutres et c’est vers eux que devrait être orienté la succession. Il ajoute qu’ils ne doivent pas se laisser faire .

Son administration n’est pas épargnée :

*Ses ministres ne communiquent pas,chante -t-il à cœur joie ,mais la seule fois que le premier ministre s’est hasardé à une conférence de presse ,en l’absence du mansa Alpha,ce dernier s’est précipité a convoquer une conférence de presse à son retour pour s’exprimer en langues nationales et défaire celle de son premier Ministre .Depuis ce dernier est muet ,ce qui lui permet de reprocher au Gouvernement de ne pas communiquer. Son Ministre de la communication qui doit le connaître adopte le profil qui convient au patron.

*A kankan,Il invite les populations à dénoncer les préfets.Quel danger pour la République lorsque les seuls représentants directes du chef de l’Etat sont livrés par celui ci à la vindicte populaire. C’est la république qui est mise à mort en l’absence de l’Etat. L’administration du territoire est le lieu où se développent les véritables politiques publiques. Les préfets et sous-préfets sont ,sous l’autorité des gouverneurs ,les vrais dirigeants du pays. Ils ont une une fonction de représentation directe et totale du président de la république et de tous les ministres. Alors que les ministres ne sont que des dépositaires d’une délégation de pouvoir du président de la république. Sous le régime de Sékou toure,son modèle,le choix des gouverneurs était sa priorité et Il s’assurait de les connaître personnellement.

*Au cours de la visite du Roi du Maroc, Il met mal à l’aise son hôte en affirmant devant sa majesté qu’il appelle » mon frère » que certains Guinéens voulaient saboter la visite du roi. Sekou toure ,sa nouvelle référence,appelait le roi, » Majesté » lui ,préfère lui donner du » mon frère » contre tout usage diplomatique. IL NE SAIT PAS ET NE SAIT PAS QUIL NE SAIT PAS.

La prochaine livraison,je reviendrai sur son rapport à l’argent,ses bouderies de gamin même à l’international ,sa petitesse ,ses ressentiments et travers avec des connections dangereuses

ALPHA EST DANGEREUX,DADIS AVAIT RAISON

Que DIEU SAUVE LA GUINÉE DES GRIFFES DE CE MONSTRE .