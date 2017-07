Alpha Condé aux obsèques de la maman d’Ousmane Kaba

La maman du Dr Ousmane Kaba n’est plus. Le président Alpha Condé est allé à la rencontre de la famille éplorée pour présenter les condoléances d’usage. Il a d’abord dépêché une délégation avant de rallier celle-là, après une visite des marchés de Madina et d’ailleurs. Ousmane Kaba et Alpha Condé ont eu des rapports amicaux qui se sont soldés par une alliance.

Cette alliance a vu Ousmane Kaba devenir député et assumer le poste de président de la commission finance au niveau du Parlement. Jusqu’au jour où il a répliqué suite à une bourde d’Alpha Condé qualifiant tous les Malinkés de malhonnêtes. Ousmane Kaba perd son poste puis sanctionné. Il s’est réconcilié avec Alpha Condé avant de se faire lui-même son avenir en créant son parti – PADES – qui fait actuellement du chemin, notamment au niveau de la diaspora et des jeunes intellectuels guinéens.

En se rendant ainsi à la maison mortuaire Alpha Condé renouvelle son amitié – entamée – à Ousmane Kaba visé par ailleurs par la fameuse extinction des Universités privées guinéennes voulue par le gouvernement. Récemment, au cours d’une rencontre avec la diaspora allemande, Alpha Condé a envoyé des pics au patron du PADES, lequel n’a pas voulu commenter la manœuvre. Allons donc !

Jeanne Fofana, Kababachir.com