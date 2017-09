Alpha Condé à la peine : un député RPG enfonce le Président

Alpha Condé veut prendre la Guinée là où Sékou Touré l’a laissée. C’est lui-même qui en a pris l’engagement. Solennellement, devant les medias occidentaux et la presse locale. Quelques années après cette annonce chargée de polémiques, Alpha Condé se met à l’évidence.

A l’épreuve du pouvoir, il se rend compte que le recul voulu n’est pas jouable. A demi-mots il l’a fait comprendre. A sa suite, Saloum Cissé, monte au créneau pour se fâcher, mais surtout enfoncer Alpha Condé : «Un travail qui devait se faire il y a 40 ans, ce n’est pas en 7 ans qu’on peut le faire spontanément. » Alpha Condé l’a compris à ses dépens. Même si, «Le président Alpha Condé a pris la Guinée dans un puits. L’avenir était sombre. Tous les secteurs de développement étaient en berne. Mais aujourd’hui, on peut s’en réjouir puisque le changement est amorcé dans tous les secteurs. »

En voilà un autre diseur de contre-vérités. Il oublie que personne n’avait attaché son mentor lorsqu’il promettait aux Guinéens d’autosuffisance alimentaire, d’autoroutes, d’emploi des jeunes, d’autonomie des femmes, d’eau dans les robinets, d’usines de tablettes, de pomme de terre et… de mensonges d’Etat. Le RPG veut se muer en avocat du diable. Comme cette sortie de Damoro Camara : « Prenez sous-préfecture par sous-préfecture, prenez préfecture par préfecture qu’est ce qui y avait là en 2010, qu’est ce qui est là aujourd’hui, en terme d’infrastructures en terme de tout, en nombre d’écoles, en nombre de forages, en nombre de routes, en nombre de lampadaires, en terme d’électrifications, juste prenez quelque chose. Apparemment, vous ne voyez rien, on dit rien n’a été fait pour tant ça été fait. En tout cas dans beaucoup de parties de la Guinée, il n’y avait pas de commissariat, il n’y avait plus de gendarmerie, il y avait plus de mairies plus de résidence, plus de bureau de préfet. Aujourd’hui, toutes les préfectures en ont, toutes les régions en ont. »

Celui-ci ne connait que certaines Préfectures. Boffa, à côté n’est pas des mieux lotis. Il suffit d’y aller faire un tour. A plus forte raison Gaoual, Koundara, Mali, Koubia, Mandiana, etc. Mensonge et manipulations quand vous nous tenez !

Jeanne Fofana, Kababachir.com