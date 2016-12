Alpha Condé à Kindia : « Je suis venu remercier les sages de la Basse Guinée…. »

« Je ne suis pas venu pour célébrer l’anniversaire de mon deuxième mandat ! Mais pour remercier les différentes délégations des sages de la Basse Guinée pour leur déplacement massif à cette cérémonie »,

Ce sont les premiers mots du président Alpha Condé lors d’un meeting qu’il a présidé dans la ville de Kindia, où il a choisi pour célébrer le premier anniversaire de son investiture pour son second et dernier mandat.

Et Alpha Condé de faire des promesses comme il en a l’habitude : « Nous allons remercier et encourager le travailleurs d’ANPROCA et de l’IRAG pour la qualité des fruits et légumes qu’ils produisent à Kindia. Nous allons continuer à les assister pour permettre à notre pays d’être performent en matière d’auto suffisance alimentaire ».

Le président Alpha Condé a mis l’occasion à profit pour vanter les mérites de son gouvernement et égrener quelques réalisations, notamment dans le domaine hôtelier. S’exprimant devant la foule, Alpha Condé n’a pas hésité de rappeler qu’aujourd’hui «Conakry a plus d’hôtels que Dakar »

Selon notre correspondant régional, l’administration, le marché et les écoles ont été fermées ce mercredi pour permettre aux citoyens de la ville de Manga Kindi Camara de réserver un accueil chaleureux au numéro un guinéen.

Toutefois des citoyens interrogés par notre correspondant local, se disent décus de la visite du président Alpha Condé à Kindia.

Nous y reviendrons

Ibrahima Soumah, www.kababachir.com