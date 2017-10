Alpha Condé : ‘’En 2010…, j’ai regretté d’être président’’

Au cours de sa rencontre avec les enseignants, Alpha Condé a une

nouvelle fois rappelé son état d’âme après son élection à la tête du

pays, en 2010. Le président guinéen a exprimé se regrets :

« En 2010, quand je suis devenu président, avant de prêter serment,

j’ai fait venir le Fonds monétaire, Kassory en était témoin. J’ai dit

‘’faites-moi le point sur la situation de la Guinée, et quand ils

l’ont fait, je vous assure que j’ai regretté d’être président, quand

j’ai vu dans quel état était ce pays, l’inflation était à 21%, la

Banque centrale n’avait même pas de devises pour deux semaines

d’importation. », a-t-il révélé.

Et le président guinéen de poursuivre : « Les hommes d’affaires

viennent pourquoi ? Quand ils font une nuit à l’hôtel Novotel, tout le

monde sait quel était l’état de cet hôtel : pas de climatisation, il y

a des moustiques, les draps sont sales, le déficit budgétaire de 12%,

quand l’électricité venait, les enfants sortaient dans les cours pour

dire « Tè bara fa » (le courant est revenu, ndlr.), ils dansaient dans

les cours. Aujourd’hui, l’inflation est à 8%, la Banque centrale plus

de quatre mois de devises d’importation. », S’est réjoui le locataire

du palais Sékhoutouréya.

Mais où est l’impact et les traces du changement tant attendu par les guinéens ?

Pour l’instant, du moins qu’on puisse dire, tout se limite au stade

des discours et des promesses non tenues.

En 7 ans de gouvernance, peut-on parler d’amélioration ou de

détérioration de la situation macroéconomique ?

Alexis Lamah, Kababachir.com