Alpha chez Dalein : Entre deuil et plaisanteries

En présentant ses condoléances ce 7 septembre 2016 à Dalein et à sa famille, suite au décès du grand-frère de ce dernier, le chef de l’Etat, le Pr. Alpha Condé a regretté que sa première visite chez le leader de l’ufdg, son principal rival, soit suite à un décès.

Les propos d’Alpha Condé amusent Dalein et l’assistance, mais fâchent son épouse.

Après les condoléances, le locataire du palais Sékhourouréya aurait aimé faire la visite chez Cellou Dalein à l’occasion d’un évènement joyeux comme le baptême ou le mariage.

« Je suis désolé seulement que ma première visite [ici] soit pour présenter les condoléances. J’aurai voulu que ça soit pour un baptême ou autre chose. » a souhaité le président guinéen.

« Je vais me marier alors ! » s’exclame Dalein assis à côté de son épouse, qui fait rire l’assistance.

En réaction, le visage de Hadja Halimatou Dalein Diallo en dit plus long. Et Alpha Condé revient à la charge : « Je n’ai pas dit ça. Elhadj, il faut que Cellou me permette de sortir de la maison en bon état », plaide le locataire du palais Sékhoutouréya.

Avant de quitter le domicile de son principal opposant, Alpha Condé, a offert une enveloppe de 50 millions de francs guinéens à la famille de Cellou Dalein, en guise de sa contribution aux cérémonies funèbres.

Décédé à Dakar, le corps d’Elhadj Hady Diallo sera rapatrié à Conakry et son inhumation est prévue ce vendredi à Dalein, son village natal.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com