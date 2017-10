Alliance électorale 2018 et 2019 : tous les opposants contre Dalein ?

Aboubacar Soumah (PGDE), transfuge de l’UFDG, Aboubacar Sylla (UFC), Mouctar Diallo (NFD), Sidya Touré (UFR), Abé Sylla (NGR), Lansana Kouyaté (PEDN), Faya Millimono (PEDN), Sékou Benna Sylla, Alpha Ibrahima Sylla Bah (PGRP), etc., tous ces opposants, excepté Dalein – non consulté – sont en phase de mettre en place une alliance électorale pour non seulement pour les communales de 2018 mais aussi pour les législatives de 2019.

Ce ‘’Tous contre Dalein’’, loin d’affaiblir l’UFDG, première force politique d’opposition donne tout de même une nouvelle reconfiguration de la scène politique nationale, au moment même où la mouvance elle aussi s’est attelé à bâtir une constellation de partis autour du RPG. Ainsi, l’UFDG sera d’un côté, le RPG d’un autre côté et l’alliance de Soumah, député de Dixinn de l’autre seront les principaux acteurs. Chacun nourrit de grandes ambitions : rafler la mise partout, pour barrer la route soit à l’UFDG, soit au RPG. Les deux partis pris comme les bourreaux de la démocratie. Au regard du Code électoral modifié. Le député Soumah et Cie qui caresse le rêve d’être majoritaire au prochain Parlement n’ont pas consulté Dalein, arguant que les portes ne sont pas fermées.

Une exclusion en somme qui pourrait bien être bénéfique pour le leader de l’opposition. Tant et si bien que trouver un candidat unique à la présidentielle au sein de la nouvelle alliance en gestation serait source de discorde, comme ce fut le cas, il des années. Pendant ce temps, Dalein et le RPG seraient déjà dans les starting-blocks. Et très souvent, les alliances se défont et se font pendant le second tour, si second il y a. De grandes perspectives fâcheuses sont à craindre.

L’UFDG n’a pas encore réagi. Mais tout porte à croire qu’elle a déjà jaugé la force de chacun de ces partis en alliance nouvelle, lors des précédentes consultations électorales. Le choix politique est donc facile à faire

Jeanne Fofana, Kababachir.com