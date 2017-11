Alliance 2020 : le FIDEL parle « d’une ambiance gagnante »

La grosse alliance en gestation impliquant le reste des formations politiques, outre le RPG et l’UFDG s’active dans le sillage de 2020. Cette alliance divise déjà. Les uns misent sur les locales, les autres 2020 et un troisième groupe, vise les deux échéances. L’un ou l’autre cas tranche le FIDEL, c’est « ambiance gagnante ».

Répondant à une question de nos confrères de média Guinée, Mohamed Lamine Kaba estime tout de même que c’est trop tôt de parler de 2020. Et de préciser : « Notre priorité, c’est d’abord parvenir à un accord pour la mise en place des listes communes pendant les élections communales. C’est aussi de faire des listes communes pendant les législatives et voir même faire un groupe parlementaire. C’est après tout ça qu’on va parler maintenant d’élections présidentielles à venir.En un mot c’est une ambiance gagnante qui est en train de se créer. »

En revanche, « Nous n’avons pas encore parvenu à un accord. C’est-à-dire à la signature d’une charte mais c’est l’occasion pour nous de lancer un appel à tous les acteurs politiques de ce pays et coordonner une action de soutien autour de cette plateforme en vue de réaliser l’alternance de façon effective en 2020. » Pour ceux qui estiment que cette alliance est mise en route pour dérouter les deux grosses formations politiques que sont l’UFDG et le RPG, le leader du FIDEL rassure : « Nous nous ne battons pas pour être chef de file de l’opposition. Je crois que nous sommes déjà dans l’opposition et c’est vraiment suffisant. Ce que nous cherchons, c’est d’être à Sékhoutouréya. Donc, c’est le président Alpha Condé qui est notre concurrent et non le président de l’UFDG, CellouDalein Diallo. Nous n’avons rien contre le président Elhadj CellouDalein Diallo. Nous sommes en train de se donner des mains pour franchement réaliser l’alternance en 2020 et je crois que c’est le même objectif qui anime le président Cellou Dalein Diallo. »

On verra bien.

Jeanne Fofana, Kababachir.com