Aliou Bah du BL : un sursis synonyme de sort scellé ?

« Moi j’étais à la NGR, aujourd’hui je suis à la tête du parti Bloc libéral. Quiconque ne se sent pas bien à l’aise au l’aise avec nous, quoi de plus normal de quitter ! » Le président du Bloc libéral réagissait ainsi suite aux rumeurs selon lesquelles, son directeur com serait tenté par l’UFDG.

Avec cette sortie de Faya Milimono, on comprend aisément que le sursis accordé à Aliou Bah est manifestement synonyme d’un sort scellé. Même si, Faya Milimono rappelle à qui veut l’entendre qu’il entretient de bons rapports personnels avec son M. Com, mais dont il n’avait pas – bizarrement – le contact, une fois en séjours aux Etats-Unis. Bref, on aura longtemps masqué les inimitiés entre Aliou Bah et le BL, mais, on commence à comprendre un peu ce qui attend réellement Aliou, suite à sa petite rébellion.

Il n y a pas longtemps, le même FayaMilimono déclarait : « Les gens disent souvent qu’il y a des problèmes entre mon directeur de communication et moi, alors qu’il n’y en n’a pas. C’est un jeune frère que je connais, je connais sa famille. Sa maman m’appelle mon fils. Tout ceci, pour vous dire le rapprochement entre lui et moi. »

En revanche, ajoute-t-il : « Ce qui peut causer problème, c’est le comportement que chacun peut avoir vis-à-vis des règles du parti auquel nous avons librement adhéré. Suite à cet incident auquel vous vous referez, le parti a choisi de ne pas créer de polémique, en confiant au conseil juridique, le travail de lecture de nos statuts et du règlement intérieur, au regard de l’acte qui avait été posé et de donner des conseils au parti, quant à l’action à prendre. »

On aura donc compris !

Jeanne Fofana, Kababachir.com