AG de la Féguifoot : Les nouveaux statuts adoptés

Au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoqué par les membres du Comité de normalisation, les membres statutaires de la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot) ont adopté à la majorité écrasante, ce mercredi 28 décembre 2016, les nouveaux statuts de l’institution.

Le vote qui s’est déroulé au palais du peuple à Conakry, en présence des représentants de la CAF et de la FIFA et de plusieurs personnalités du football guinéen, s’est fait à main levée. Sur les 121 voix, le ‘’Oui’’ a recueilli 111 voix et 9 contre pour 1 seule abstention.

L’adoption des nouveaux statuts de la Féguifoot ouvre la voie à la tenue prochaine d’un congrès électif de l’instance dirigeante du football guinéen.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com