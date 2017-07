Africaday2017 à Berlin : le gâchis guinéen !

Qui sont ces étranges accompagnateurs d’Alpha Condé à Berlin, à la grand-messe du G20, une occasion de ficeler des contacts dans le cadre d’un partenariat public privé par exemple ?

Africaday2017 a révélé que le président guinéen en même temps président tournent de l’UA ne s’est entouré pour l’essentiel que de courtisans qui n’ont aucune voix au chapitre, aucune expertise dans un domaine précis – si ce n’est dans la démagogie – pouvant faire profiter aux Guinéens au moins pour une fois, des retombées des voyages intempestifs d’Alpha Condé.

Les défenseurs du président guinéen vont parler de l’Afrique en général, certes, oui, mais, ce devrait aussi être une opportunité d’envoyer en lieu et place d’opportunistes et de griots du palais, comme les Tidiane Traoré ancien député PUP et son bataclan, des cadres enclins à réfléchir et à proposer. Pas pour aller faire croire aux compatriotes qu’au pays, tout est bon, tout est beau. C’est encore raté. Que du gâchis !

De toutes les façons, Alpha Condé n’a jamais fait profiter aux Guinéens de ces voyages. Toujours entre deux avions, l’homme voyage et se fait inviter même en pleine période de crise dans son pays.

Récemment, son conseiller personnel Tibou Kamara défendait : «Le Président Alpha Condé est l’un des rares chefs d’Etat à ne pas disposer d’un avion personnel dans une flotte présidentielle à sa guise. Deuxièmement, les avions qu’il utilise ne sont pas réputés les plus chers dans la gamme de location des avions. Il pousse la retenue, la sobriété, si loin que c’est l’un des rares chefs d’Etat, sans tenir compte des conditions de sécurité et de confort habituellement requises, à habiter dans des hôtels qu’on pourrait qualifier d’ordinaires, comparés aux palaces dans lesquels la plupart des chefs d’Etat africains descendent lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger. »

Pour Tibou, « il préfère déléguer un de ses pairs ; tout cela pour limiter ses déplacements, pour pouvoir se consacrer aux affaires intérieures du pays, et aussi pour limiter les coûts liés à cette présidence de l’Union Africaine. »

Jeanne Fofana, Kababachir.com