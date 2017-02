Affaire vidéo à caractère pornographique : Le parquet ouvre une information judiciaire

Suite à publication d’une vidéo à caractère pornographique qui enflamme depuis quelques jours les réseaux sociaux, le Parquet Général de la Cour d ‘appel de Conakry a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire.

‘’Ces images à caractère pornographique qui circulent sur les réseaux sociaux et se heurtent violemment à la sensibilité et offense la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires, mais ternissent les valeurs fondamentales de notre société’’, regrette le Parquet Général de la Cour d’appel de Conakry, dans un communiqué transmis à notre rédaction.

Pour le Parquet, ce comportement constitue au regard de la loi et conformément à l’article 275 du code pénal, ‘’un outrage public à la pudeur’’.

A cet effet, ajoute-on dans le communiqué, ‘’Monsieur le Procureur Général près de la cour d’appel de Conakry a instruit le Procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaloum, l’ouverture d’une information judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 42 du code de procédure pénale’’

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com