Affaire Titi et son épouse : Le verdict est tombé !

Le Tribunal de première instance de Dixinn a rendu son verdict jeudi 22 décembre 2016, dans l’affaire qui oppose Aboubacar Titi Camara et son épouse.

Poursuivit par son épouse, pour « faux et usage de faux, menaces et injures publiques », l’ancien capitaine de Syli national de Guinée a été condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement de 50 millions de francs guinéens à son épouse.

Non satisfait de ce verdict, son avocat, Me Youssouf Camara compte interjeter l’appel :

« On reste sur nos réserves pour l’instant. Nous attendons les motifs du jugement et nous allons tirer toutes les conséquences ».

De son côté, Me Bérété, avocat de la partie civile, estime qu’il faut plutôt alourdir la sanction :

«Nous allons voir si nous pouvons faire un appel incident pour augmenter cette somme. Parce que les 50 millions ne font même pas les frais de scolarité des enfants ».

Mariam Diallo, www.kababachir.com