Affaire sextape: Première apparition publique de Bany Sangaré

Trois jours après son limogeage au poste de secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Bany Sangaré a fait sa première apparition publique. Le secrétaire de la jeunesse du RPG-Arc-en-ciel, était samedi à l’assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir.

Acclamé par des jeunes acquis à sa cause, qui apportent leur soutien devant cette épreuve difficile, Bany Sangaré, qui ne s’est pas gêné des regards des militants du RPG-Arc-en-ciel, après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo obscène l’impliquant, et qui a été à l’origine de son limogeage, a tenu à remercier les militants du parti au pouvoir.

‘’Je vais remercier la jeunesse du RPG-Arc-en-ciel. Je suis très reconnaissant. L’honneur que vous m’avez accordé ce matin me réconforte à plus d’un titre’’, se console cet activiste du RPG débarqué mercredi dernier par décret présidentiel, après la publication de cette vidéo intime sur les réseaux sociaux.

A préciser que le parti au pouvoir accuse les adversaires politiques de la publication de cette vidéo obscène, ou Bany Sanaré est bel et bien reconnaissable.

Mariam Diallo, www.kababachir.com