Affaire sextape qui enflamme la toile : Ousmane Gaoual règles ses comptes avec le PM

L’affaire de ‘’sextape’’ qui continue à enflammer la toile préoccupe à la fois les guinéens, mais les acteurs politiques guinéens.

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG, Ousmane Gaoaul Diallo, député uninominal de Gaoual, s’en est pris ouvertement au Premier ministre Mamady Youla.

Cette réaction du bouillant député intervient, suite à la publication sur les réseaux sociaux de la vidéo d’une guinéenne, qui a profilé des injures à l’endroit de l’homme d’affaire Kerfala KPC Camara, et qui a cité plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Mamady Youla, dans des affaires ‘’malsaines’’.

« Quand j’ai suivi la vidéo que beaucoup d’entre vous a vu sur internet où une femme guinéenne vivant à Paris déclare et cite les noms de beaucoup de membres du gouvernement et dit que le Premier ministre entretient des relations avec une enfant de 15 ans. Je l’ai entendu de mes oreilles, cela est criminel. Si, c’est vrai monsieur Youla n’a plus rien à faire ni moralement, ni légitimement à la tête du gouvernement guinéen et si c’est faux, je le conseille de poursuivre cette femme parce qu’elle ternit ainsi l’image de la Guinée en accusant le Premier ministre », déplore le député uninominal de Gaoual.

Mariam Diallo, www.kababachir.com