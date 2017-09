Affaire 20 milliards USD signés avec la Chine : Cellou Dalein émet des doutes

Contrairement à la mouvance présidentielle qui se félicite de cet accord de financement de 20 milliards de dollars avec la Chine, le Chef de file de l’opposition guinéenne émet des doutes.

Interrogés par des confrères sur l’impact de cet accord de coopération, Cellou Dalein a tout simplement répondu :

«Je n’ai pas d’éléments de réponse dans la mesure où je n’ai pas encore le document signé(…). Ce qu’on sait c’est qu’on a beaucoup des mines et nous détenons 27% de réserve mondiale de bauxite et dont la moitié à une teneur de plus de 50%, ce qui est exceptionnel. La chine détient beaucoup d’industries d’alumine et d’aluminium. Elle produit 57% c’est ce qui fait qu’elle a besoin de notre mine. Il est extrêmement important d’être vigilant et de lire les documents pour voir qu’est-ce qu’on donne et qu’est-ce qu’on reçoit».

Et le leader de l’opposition de s’interroger sur la nature de ce partenariat entre Conakry et Pékin : «Est-ce que c’est une convention de financement? Est-ce que c’est un accord-cadre? Parce que chacun de ce document à une valeur. Je ne connais pas quelle est la contrepartie. Est-ce que ce sont des prêts? Est-ce que ce sont des achats parce qu’on a parlé d’infrastructures contre des matières premières? Il faut qu’on ait des éléments pour apprécier, mais à ce stade on n’en a pas» a fait savoir le président de l’UFDG, la principale formation politique de l’opposition.

Ibrahima Kourouma, Kababachir.com