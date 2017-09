Affaire 20 milliards USD : Kondiano salue « le succès diplomatique » de Condé

La colosse girafe du Parlement guinéen vient de « saluer tous ces efforts que déploie le gouvernement et l’encourager à les poursuivre. » Cela, suite au« récent succès diplomatique et économique en Chine de Monsieur le Président de la République avec son gouvernement qui ont réussi à y signer un important financement. »

Pour Claude Kory Kondiano,la démarche maintient ainsi le ratio d’endettement à un niveau soutenable, pour un meilleur accompagnement du développement économique et social amorcé.

Et d’ajouter : « Comme nous l’ont rapporté les représentants de la mission guinéenne, trois de ces 20 milliards de dollars US sont immédiatement décaissables, ce qui va améliorer le niveau des avoirs extérieurs du pays en terme de taux de couverture en réserves de change de ses importations et de la position nette du Trésor en monnaie locale à la Banque Centrale. »

Pour le président de l’Assemblée nationale, « Avec cet important secours de la Chine par ce prêt et dons particulièrement intéressants, notre pays se trouve aujourd’hui dans une position idéale pour relancer les investissements prévus dans le cadre du PNDS en vue de fouetter la croissance économiques. » Il ajoute : « à condition d’améliorer les capacités d’absorption de notre administration et la bonne gouvernance par ces cadres. » Ce qui tranche avec ce que pense le Premier ministre. MamadiYoula estime que ces 20 milliards de la Chine ne sont pas destinés à financer le PNDES (Programme national de développement économique et social).

