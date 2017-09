Affaire 20 milliards USD : Kassory s’emmêle les pinceaux !

Il a tellement voulu se faire applaudir par RPG et Alpha Condé lui-même, rebondir après qu’il a été échaudé par la réplique de l’UFR, Kassory Fofana a fini par s’emmêler les pinceaux. Sans même s’en rendre compte. La signature des accords portant sur 20 milliards USD fait encore couler beaucoup de salive.

La Guinée est engagée dans une logique d’achat, alors que rien n’est passé encore devant les députés. Pour Kassory Fofana, « Les accords d’aujourd’hui concrétisent le programme de coopération stratégique. (…), ils traduisent en terme de montant, l’engagement de la Chine d’assurer à la Guinée, une enveloppe globale de 20 milliards de dollars. C’est l’accord que j’ai signé personnellement, qu’on appelle programme de ressources minières contre prêts, contre financements, couvrant la période de 2017-2036. » Comme son mentor l’a fait avec les PPTE, IKF tente de faire saliver les plus crédules : « On a eu 20 milliards de dollars, j’ai signé avec le coordinateur chinois ces 20 milliards de dollars immédiatement décaissables cette année. C’est 1 milliard 200 millions dollars qui concerne la reconstruction de la route Coyah, Mamou, Dabola; ça concerne la réhabilitation des voiries de Conakry et l’assainissement pour 200 millions et poussière, ça concerne un début de reconstructions des quatre universités ; ça concerne également la ligne Linsan-Fomi pour permettre de garantir la livraison de l’énergie de Souapiti à la Haute-Guinée, ce qui fait l’interconnexion ce qui fait 250 millions de dollars, etc. »

On ne sait pas en revanche pourquoi l’argent ne transite pas par les caisses publiques guinéenne, mais un compte ouvert quelque part pour au nom de la Guinée. L’opacité est totale. Et dire que ces milliards avancés ici et là seront gérés par une administration bâtie sur la corruption, l’impunité et l’enrichissement illicite, l’observateur le moins avisé ouvre les yeux et tourne le dos devant ce spectacle.

Les Guinéens ne sont pas dupes, même si Kassory annonce comme Alpha Condé que : « Cette année entre 2017 et 2018 en termes de déboursements, 3 milliards de dollars seront pour la Guinée, il y a aussi des subventions qui ont également fait l’objet de signatures (protocole d’accords équipement contre les changements climatiques; accord de coopération pour le financement de l’extension de l’hôpital sino-guinéen notamment, NDLR) qui font environ 60 millions de dollars décaissables cette année et l’année prochaine », déclare IKF sur Guinée7.com.

Jeanne Fofana, Kababachir.com