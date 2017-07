ADPM: Alpha doit-il partir maintenant ?

On ne sait plus ce qu’est devenu ‘’Alpha doit partir maintenant’’ – ADPM, un mouvement né presque en lieu et place de Tout Sauf Alpha de Baidy Aribot et consorts.

On se demande même si l’ADPM est encore d’actualité et si Alpha doit-il vraiment partir de maintenant. Mûri en grande partie loin des frontières guinéennes, TSA semble s’essouffler depuis des lustres. Le rapprochement patent de l’UFR au RPG a provoqué une vive levée de boucliers et l’occasion faisant le larron, TSA tousse. Lanceiy Konaté, géniteur de l’ADPM était récemment en Haute Guinée est au bercail pour mettre en route un nouveau mouvement. Celui-ci porte le nom : Alpha Doit Partir Maintenant (ADPM). L’homme était sur une radio locale pour s’attaquer à la gouvernance d’Alpha Condé. Conséquence : « Tout le monde est déçu d’Alpha Condé », témoigne-t-il.

En mettant aujourd’hui en route ADPM, on vivra certainement le requiem du TSA, déjà en plein essoufflement. Du moins, c’est ce qu’on avait cru. On risque d’être déçu si on n’y prend garde.

Jeanne Fofana, Kababachir.com