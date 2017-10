Accords avec la Chine et la Russie : Kondiano parle de «fructueuses offensives diplomatiques » 

Le Parlement guinéen salue de « fructueuses offensives diplomatiques » du gouvernement, suite à des accords signés entre d’un côté la Guinée et la Chine et de l’autre entre Conakry et Moscou. Qualifiée d’importants accords par Claude Kory Kondiano, ces démarches « vont sans doute, dans le meilleur des cas, impacter durablement et positivement le cours de notre marche pour l’épanouissement et le bien-être des Guinéennes et des Guinéens. »

C’est pourquoi, « La représentation nationale encourage le gouvernement à accélérer la finalisation de ces accords de coopération afin qu’elle puisse les examiner et les ratifier en toute connaissance de cause dans l’intérêt supérieur de nos vaillantes populations. » Partant, « La mise en œuvre des grands projets structurants, fruits de cette coopération, tels qu’annoncés dans les comptes rendus officiels est porteuse d’espoir dans la création de conditions structurelles et quantitatives pour stabiliser et relancer notre économie mais surtout pour soutenir l’emploi de la jeunesse grâce à des investissements productifs. »

En saluant ces accords, on ne sait pas si le Parlement guinéen est entré en possession des documents finaux, afin de mieux mesurer ce que dit Kondiano, « fructueuses offensives diplomatiques ». Aux dernières nouvelles, aucune Institution républicaine, encore moins l’Assemblée nationale n’a reçu un document contenant lesdits accords. On vante la peau de l’ourse sans qu’il ne soit abattu. Pendant ce temps, Lansana Kouyaté y voit un jeu du pouvoir pour entamer un hypothétique 3è mandat. On verra bien.

Jeanne Fofana, Kababachir.com