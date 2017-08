Aboubacar Soumah: à la conquête d’une chute honorable ?

On ne sait pas du tout ce que veut réellement le député Aboubacar Soumah, transfuge de l’UFDG. Depuis qu’il a en effet quitté le parti de Dalein Diallo, les réactions se poursuivent, les rancœurs aussi. Mais aussi et surtout les attaques à peine voilées, orientées vers le pouvoir et l’opposition. C’est comme si ce député est à la conquête d’une chute honorable lui permettant de se maintenir à flot. Sa position est très floue.

Souvent, il voue aux gémonies Dalein Diallo et parfois, il invective le pouvoir. Seul sujet de reproche : le repli identitaire. C’est ainsi d’ailleurs que récemment, suite à des propos ethniques de Chérif Bah, parlant de l’éviction de cadres peuls de l’administration publique, Aboubacar Soumah sort ses griffes et pour une fois, défend le vice-président de l’UFDG. « Je donne raison à Cherif Bah, aujourd’hui, avoir un nom peulh en Guinée est un crime. Je ne connais pas les statistiques, mais depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir, beaucoup de peuls ont perdu leurs postes. Cette ségrégation est une réalité. Osons reconnaître les choses telles qu’elles sont et soyons des guinéens débarrasser de cette politique ethnique », avait-il lâché.

Et d’ajouter : « La société guinéenne sur le plan administratif, politique est foncièrement ‘’ethnisée’’. Je sais comment l’UFDG est fondée. Je sais aussi sur quelle base le RPG a été fondé. Ces deux partis sont fondés sur la base communautaire. Ce sont des formations politico éthiques. »

Le président du Parti de la démocratie et de l’équilibre (PDE) s’est fait applaudir par certains cadres de l’UFDG, avec ce soutien inattendu. Mais, en réalité, le député ne sait plus à quel bord politique donner de la tête. Autant déambuler…

Jeanne Fofana, Kababachir.com