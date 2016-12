8 ans après Conté : le Président-paysan, toujours dans les cœurs!

On aura tout dit de Lansana Conté. Certains – comme Alpha Condé – l’accusent d’avoir pillé le pays, allant jusqu’à dire qu’il a hérité d’un pays mais pas d’un Etat, faisant allusion « aux coupes réglées » attribuées au Président-paysan. 8 ans après, le vieux général est pourtant toujours dans les cœurs de nombreux Guinéens.

La loyauté à toute épreuve que témoignent encore certains collaborateurs est en une parfaite illustration. Et la sortie rigide de Fodé Bangoura après les accusations portées contre la gouvernance de Lansana Conté aura corroboré la thèse selon laquelle l’image du vieux général de Wawa est encore vivace. Il y a 8 ans donc qu’il est parti, après plus d’un quart de règne. Alpha Condé, le leader le plus conventionnel et opposant historique lui succède et très vite, il tire à boulets rouges sur ceux qui ont géré avec Lansana Conté.

Au même moment, il les fait des yeux doux et finalement il n’a pas tardé de les approcher. Car, pour lui, « J’ai hérité d’un pays et non d’un Etat. En 2009, le CNDD a sorti, en dix mois de transition plus d’argent depuis 50 ans de régime de Sékou Touré et de Lansana Conté. (…) C’est un changement de régime que j’opère ce n’est pas un changement de gouvernement. (…) Je suis là pour redresser la Guinée. Je ne vais pas mettre des gens qui ont géré à des postes stratégiques. En nommant des cadres, je prends en compte leur comportement au niveau de l’administration passée, de leurs gestions passées.»

Cette profession de foi s’est vite révélée fausse, avec des compromissions, de cristallisation des clivages ethniques, de détournements de fonds publics, d’impunité, de marchés de gré à gré. Malgré tout, Alpha Condé disait :« Il n’y avait pas d’Etat en Guinée. C’est l’anarchie. »

Supposé être démocratiquement élu, Alpha Condé peine et peine encore à trancher avec cette gouvernance qu’il a tant tancée. Lansana Conté, toujours dans les cœurs, avec ses qualités humaines, son sens du pardon et son amour pour son pays aura eu des témoignages sur la vie et l’idéal de liberté, de paix, de tolérance et de progrès qu’il a toujours voulu incarner. Alpha Condé lui-même s’est fait la pression pour se rendre sur la tombe du défunt. Juste pour faire du politiquement correct et marcher sur les pas de son adversaire Dalein Diallo, resté absolument loyal.

A s’y méprendre aujourd’hui, l’argent sorti des caisses de l’Etat en 6 ans, ne serait que pour donner du courant aux Guinéens, les marchés de gré à gré octroyés sans cesse par Alpha Condé, la vétusté du réseau routier y compris dans la capitale, la précarité des conditions de vie des Guinéens, les fausses promesses, etc. ne sont pas du tout comparables à la vingtaine d’années de gestion menée par Lansana Conté. Les Guinéens n’ont jamais été autant abusés, autant divisés. Même la junte avait, sans aides extérieures réussi à bitumer des artères secondaires en un rien de temps. Aujourd’hui, avec la situation chaotique d’Alpha Condé, on nous parle de changement et pire, … de 3è mandat !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com