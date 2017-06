Des 4X4 pour les imams, à quand pour les prêtres ?

L’information a été donnée par Vision Guinée : Alpha Condé a offert des 4X4 sortie d’usine pour les imams. C’était à la faveur d’une rencontre au palais présidentiel où les Mollah étaient invités pour la rupture du jeun. Ainsi, après le bâton, c’est la carotte.

En effet, il y a juste quelques jours, le président guinéen tapait sur les imams qui cultivent la haine et la violence mais aussi ceux qui se livrent au mariage forcé et à l’excision. « Nous sommes un grand pays religieux mais nous avons encore beaucoup de tares. Il revient aux imams d’être de véritables guides spirituels qui sèment de bons grains et non pas qui participent à la division du pays, comme le font certains imams. (…) Que ce soit dans la lutte contre la drogue, de l’alcool ou de l’incivisme tout cela est contraire aux enseignements du coran. L’Islam, c’est l’amour du prochain », avait noté Alpha Condé.

En leur offrant aujourd’hui la carotte – V8 Fortuner et des Suzuki grand Vitara -, le président Condé apporte vraiment un soulagement aux Inspecteurs régionaux et aux secrétaires généraux des ligues préfectorales. Très vite, des voix s’élèvent pour réclamer la part des Prêtres, car la Guinée étant laïque si on se réfère à la Constitution du qui stipule en son article premier, alinéa1: «La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïc, démocratique et sociale ». Des militants du RPG ont répliqué en rappelant « ces milliards GNF » déboursés pour les lieux de culte de Boffa. Vraiment suffisant pour calmer les prêtres ? Certainement pas.

L’autre hiatus relevé, c’est l’opportunité de ces engins sortie d’usine. En effet, dans bien de centres de santé du pays, d’écoles primaires ou collèges, etc., les responsables n’ont même pas un deux-roues pour accomplir convenablement les missions qui sont les leurs. Plus près, des services publics tournent au ralenti, à cause justement de moyens de locomotion. Mais, ce don pourrait bien ajouter un plus dans les relations…politiques avec le pouvoir centrale. Surtout que, comme dirait Bah Oury, Alpha Condé est un vrai renard politique dont il faut se méfier.

Jeanne Fofan, Kababachir.com