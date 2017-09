20 milliards dollars des Chinois : quelles capacités d’absorption?

Même avec le programme de Facilité Élargie de Crédit la Guinée n’a pas pu absorber tous les fonds. Actuellement, la rengaine c’est « la conclusion avec succès » de la 8ème revue du programme avec le FMI dans le cadre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC).

On ne sait pas quelle sera la nouvelle voie mais déjà estime que ce succès devait être l’occasion d’œuvrer à rendre plus efficace l’action gouvernementale et à améliorer deux des principaux paramètres nécessaires à cet effet : la préparation de dossiers prêts à être financés et l’augmentation de notre capacité d’absorption. C’est pourquoi, au cours d’un des conseils des ministres le président-voyageur a invité ses poulains notamment la ministre des TP prendre toutes les dispositions pour les travaux d’évaluation des projets routiers financés par cette institution. En attendant, Conakry et environs sont infréquentables : routes cabossées ou coupées, ponts et buses rendues à la nature, multitude d’accidents dus en grande partie par l’état de dégradation avancée des routes…

Alpha Condé parle encore de projets bien ficelés pour réussir à avoir les sous des Chinois. Seulement, le gouvernement n’a pas pu décrocher la timbale avec des petits fonds de la BAD et autres Institutions financières. Et aujourd’hui, c’est d’autres milliards USD qu’on avance. On doute réellement de la forte capacité du gouvernement à absorber tout le milliard et demi USD annuel que doit accorder les Chinois. Il y a un gros risque d’échec.

Jeanne FOFANA, Kababachir.com