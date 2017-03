16ème de finale (Retour) : le Horoya reçoit l’Espérance de Tunis ce dimanche

Dans le cadre du match retour des seizièmes de finale de la ligue des champions d’Afrique, le Horoya AC sera opposé ce dimanche 19 mars à l’Espérance Sportive de Tunis, au stade du 28 septembre à Conakry.

Au match aller, les tunisiens avait pris l’avantage sur un score de 3 buts à 1.

Un match choc, par ce qu’une victoire de 2 buts à 0 suffirait aux rouges-blancs de Matam, pour se qualifier dans la phase des poules.

En conférence de presse avant-match, ce samedi, l’entraineur du HAC tente de rassurer :

« L’Espérance de Tunis est une bonne équipe sur le plan technique. Il nous faudra être très attentifs, et exploiter les failles qui s’offriront à nous. Avec l’effectif que j’ai, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Le plus important c’est de passer le tour, peu importe la manière. Demain, (ce dimanche) on fera la « Remuntada » pour la Guinée », estime Victor ZVUNKA .

Rendez-vous ce dimanche au stade du 28 septembre à partir de 17h00 TU.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com