16ème de finale Ligue Africaine : le Horoya s’incline 3-1 face à l’Espérance de Tunis

En déplacement en Tunisie, au compte du mach aller des 16ème de finale de la Ligue Africaine de football, le Horoya AC a été battu samedi par l’Espérance de Tunis sur le score de 3 buts à 1.

Les tunisiens avaient ouvert le score à la 20ème minute de jeu, par Ferjani Sassi , mais l’égalisation guinéenne interviendra quelques minutes après, (24ème minute), grâce à Yacouba Mando.

A un but partout à la pause, les deux équipes reviendront des vestiaires plus que jamais déterminés à aller de l’avant. Les tunisiens qui ont l’avantage du public, multiplient les actions et parviennent à aggraver le score. Sur un coup franc, Ferjani Sassi, inscrira son 2ème but à la 54 ème minute.

Confiant devant une équipe de Horoya qui a subi les actions offensives de son adversaire, les tunisiens parviendront à creuser l’écart, en inscrivant un 3ème but à la 76ème de jeu.

Avec cette défaite, les ‘’rouges-blancs’’ devront se préparer pour le match retour prévu dans une semaine à Conakry, afin de garder ses chances de qualification pour la phase des poules.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com