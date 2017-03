16ème de finale Ligue Africaine : le Horoya AC face à l’Espérance de Tunis

En match aller des 8èmes de finale de la ligue Africaine de champion, le Horoya AC affronte ce samedi 11 mars, l’Espérance de Tunis, le Club le plus titre du championnat Tunisien, avec 26 couronnes.

Devant l’enjeu du match et en attendant le retour à Conakry, le Coach de Horoya se veut rassurant :

« L’état des lieux est satisfaisant, car tous les joueurs sont aptes à affronter l’Espérance. A part Boniface HABA, ils sont tous là, même Pape Amadou TOURE s’est entrainé avec le groupe depuis la fin de la semaine passée. Nous avons suivi une préparation particulière parce qu’on va se battre contre une des plus grandes équipes du continent africain. Ça veut dire que l’Espérance a de grandes qualités, c’est à nous de la prendre au sérieux, et d’essayer de mettre tous les atouts de notre côté », promet Victor ZVUNKA .



Face à un adversaire redoutable, le Coach de Horoya dit connaitre l’équipe tunisienne par cœur: « J’ai pu regarder intégralement ses deux derniers matchs de championnat. Donc aujourd’hui, je connais les joueurs par cœur. Nous allons mettre des systèmes en place puis adapter nos joueurs pour leur poser des problèmes. Je cherche à gérer mon match de la meilleure façon possible. Nous avons réuni une large panoplie d’informations, et nous savons que chez elle, c’est une équipe très performante, Ceci dit, quand on commence un match c’est naturellement avec l’envie de le gagner à défaut de faire un nul, chercher à inscrire un ou deux buts avant le match retour à Conakry » a-t-il souhaité.

A noter que la Confédération Africaine de Football (CAF) a apporté une modification au système de la compétition avec une phase de poules qui démarrera à partir des 1/8è au lieu du ¼ et avec 4 poules composées chacune de 4 équipes.

Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés en ¼ de finale avec un système d’élimination directe. Les ½ finales et la finale se joueront comme d’habitude en aller-retour.

Enfin, il convient de rappeler que l’Espérance ne totalise pas moins de 26 participations à la Ligue des champions qu’elle a remportée à deux reprises (1994 et 2011), ayant également joué la finale à quatre reprises (1999, 2000, 2010 et 2012). Parmi les innombrables trophées qui garnissent la vitrine espérantiste figurent une Coupe de la CAF (1997), une Super-coupe d’Afrique (1995) une Coupe d’Afrique des Vainqueurs de coupe (1998) et une Coupe afro-asiatique (1995).

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com