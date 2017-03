Le général Sékouba Konaté rencontre Lansana Kouyaté à Paris

Des retrouvailles chaleureuses. Après de nombreux échanges téléphoniques, l’ancien président de la Guinée, le Général Sékouba Konaté, et le leader du Parti de l’Espoir pour le Développement National, Lansana Kouyaté, se sont finalement rencontrés, dimanche, dans un luxueux hôtel, en région parisienne.

Malgré la pluie, les rafales de vent et un froid glacial, l’ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté, et l’ancien premier ministre du gouvernement de large consensus, Lansana Kouyaté, ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes dans un hôtel, dans la banlieue nord de Paris. Un huis clos au cours duquel les deux hommes sont revenus sur la situation socio-politique de la Guinée.

Au terme de la rencontre conviviale, tout sourire comme l’opposant Lansana Kouyaté, détendu, relax et en verve, l’ancien président de la transition confie à nouvelledeguinee.com:

« C’est toujours un plaisir pour moi de m’entretenir avec les compatriotes. Nous connaissons tous qui est le Premier Ministre Lansana Kouyaté. Aussi bien sur le plan national que sur le plan international, tout le monde sait que c’est un homme d’Etat. La Guinée a besoin des hommes d’Etat comme monsieur Lansana Kouyaté. Il a le sens du devoir. Que Dieu nous aide un jour à avoir des hommes d’Etat comme le président Lansana Kouyaté pour faire progresser la Guinée. Il a un carnet d’adresses bien rempli non seulement en Afrique mais aussi ailleurs, dans le reste du monde. C’est véritablement un homme multicarte. La plupart des grands de ce monde connaissent très bien le président Lansana Kouyaté. Je sais de quoi je parle. Je l’encourage. Il ne faudrait pas qu’il baisse les bras. La Guinée a plus que jamais besoin de lui ».

Et le général » El Tigre », nom de guerre de l’ancien imposant président de la transition, de marteler avec fermeté: » je le dis ici haut et fort: la Guinée a besoin d’être dirigée par des hommes d’Etat et non des hommes politiques. La communauté internationale, la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, tout le monde doit comprendre que la Guinée a besoin d’un homme d’Etat pour pouvoir s’en sortir« .

Après un voyage à Londres, puis à Dubaï, l’ancien premier ministre, le leader du PEDN est attendu au Maroc. L’ancienne bête noire des rebelles, le général Konaté, quant à lui, poursuit son séjour dans la capitale française. Selon nos informations, le très discret et redoutable chef militaire serait très prochainement en mouvement. Le » Tigre » aurait un agenda du côté de Dakar, au Sénégal et à Abidjan, au bord de la lagune Ebriée, en Côte d’Ivoire.

Par Mamadou Saliou Diallo

