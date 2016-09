Cellou Dalein Diallo : La naïveté de trop ?

Depuis quelques jours, il n’est plus question que de ça. De cette entente soudaine entre le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Chacun y va de son expression. Ainsi, on entend tout à la fois décrispation, apaisement, rapprochement et quoi encore ? Et dans l’ensemble, on applaudit et on se congratule.

Cellou Dalein et Alpha Condé réconciliés, c’est la fin de tous les problèmes, croit-on. Or, rien n’est plus faux. Au contraire, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), en se laissant aussi facilement happer par la déferlante manipulatrice, ruine l’espoir qu’il avait d’incarner l’alternative. En s’offrant ainsi en agneau de sacrifice, il facilite la tâche à Alpha Condé qui, après avoir neutralisé de la même façon Lansana Kouyaté et Sidya Touré, se prépare un véritable boulevard dans l’optique de ses ambitions cachées. Un gâchis en perspective de la part du chef de file de l’opposition.

Alpha Condé rusé et roublard, ça on le savait. Mais à ces deux caractéristiques, il faudra désormais ajouter qu’il est fin psychologue et qu’il a manifestement réussi à cerner ses adversaires politiques. En eux, il a décelé une faille imparable. Ils sont égoïstes et jaloux, les uns envers les autres. A tel point que quand le président de la République donne à l’un d’entre eux l’impression qu’il le chérit au détriment des autres, il mord à l’hameçon sans se poser la moindre question. C’est ainsi que Sidya Touré, au lendemain des élections d’octobre 2015, voyant en la main tendue d’Alpha Condé une aubaine, ne s’est pas fait prier. Il avait vite fait de virer, avec armes et bagages. Sans flairer qu’en répondant à cet appel, il fonçait dans un traquenard en oubliant qu’il jouissait d’une réelle crédibilité et pouvait incarner une alternative.

Et Cellou Dalein Diallo, ne s’inspirant nullement de cette mésaventure du président de l’Union des forces républicaines (UFR) est en passe de s’enfoncer dans la gueule du loup. Lui aussi y voit une véritable aubaine pouvant rendre jaloux les autres leaders.

Et bientôt, c’en sera fini de l’opposition en Guinée. Car il ne faut pas se leurrer, Alpha Condé n’a aucune envie d’instaurer la quiétude. L’entente n’est pas sa préoccupation. Cela n’a jamais été le cas, car contraire et aux antipodes de sa personnalité. Ce qu’il cherche c’est ruiner le crédit politique de Cellou Dalein Diallo en mettant ce dernier en porte-à-faux avec son électorat, ses soutiens d’ici et d’ailleurs, ses alliés et même des personnalités d’envergure qui, au niveau de la communauté internationale, lui font confiance.

L’objectif d’Alpha Condé est de présenter son principal opposant comme étant, contrairement à ce que ce dernier clame à travers ses sorties et prises de position, uniquement préoccupé par ses intérêts égoïstes.

Un objectif que le locataire de Sekhoutouréya risque bien d’atteindre si le président de l’UFDG, en dépit de toutes les brimades, violences et autres humiliations qu’ont endurées ses militants, croit naïvement en la main qu’on lui tend.

Si les privilèges et autres avantages en rapport avec son statut de chef de file de l’opposition lui paraissent plus importants que les quelques 70 militants qui sont morts en l’accompagnant dans la lutte contre le régime d’Alpha Condé, il aura lui aussi creusé sa tombe. Si au moment où Alpha Condé lui fait opportunément les yeux doux, il n’a pas la décence de se rappeler les centaines de milliards que des commerçants ont perdu, en misant sur lui ou du fait des manifestations qu’il a appelées, il se sera bigrement trompé. Car il pourrait alors se retrouver du jour au lendemain, un général sans troupe et n’ayant en outre la confiance et la considération d’aucun acteur digne de nom.

Il est donc averti.

Anna Diakité, www.kababachir.com