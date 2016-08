Le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg en visite au Nigeria

Mark Zuckerberg est en visite au Nigeria depuis mardi, pour son premier voyage en Afrique subsaharienne. Objectif pour le PDG de Facebook : étudier la possibilité d’y doper encore un peu plus son activité et suivre les investissements de sa fondation dans le pays.

Après le Vatican, Mark Zuckerberg a posé temporairement ses valises au Nigeria, où il a atterri mardi 30 août. Le fondateur de Facebook espère s’imprégner de l’univers de l’informatique au Nigeria afin de trouver la meilleure façon pour Facebook de favoriser le développement de la technologie et l’esprit d’entreprise à travers l’Afrique.

Mark Zuckerberg a réservé son premier arrêt au Hub Co-Creation (CcHub), centre de formation et d’accompagnement des entreprises en informatique créé en 2011, de Yaba, situé dans la banlieue de Lagos et connu comme la Silicon Valley du Nigeria. Il y a notamment rencontré des développeurs, comme Temi Giwa, qui dirige LifeBank.ng. Cette plate-forme a pour objet de mobiliser les dons de sang, de faire l’inventaire du sang disponible dans le pays et de répertorier les besoins dans le domaine.

24 millions de dollars déjà investis

« Je vais rencontrer les développeurs et les entrepreneurs, et apprendre de l’écosystème des start-up au Nigeria. L’énergie ici est incroyable et je suis heureux d’apprendre autant que je peux », a déclaré le PDG de Facebook. Mark Zuckerberg s’est notamment rendu dans les locaux d’Andela, une entreprise spécialisée dans le recrutement et la formation de développeurs de logiciels en Afrique.

Plus tôt cette année, la fondation de Mark Zuckerberg a d’ailleurs investi dans Andela, après avoir été impressionné par le modèle de la société, reliant l’écosystème technologique mondiale avec les développeurs les plus talentueux en Afrique.

« Nous sommes ravis et honorés d’accueillir Mark Zuckerberg à Lagos. Sa visite renforce non seulement son soutien à la mission d’Andela, mais sa conviction qu’en effet, la prochaine génération de grands leaders technologiques sortira de Lagos, au Nigeria, et des villes à travers l’Afrique. La visite de Mark démontre à tous les développeurs et les entrepreneurs nigérians qu’ils ont attiré l’attention du monde de la technologie, et ils sont capables de réussir à un niveau véritablement mondial », a déclaré Seni Sulyman, directeur d’Andela Lagos.

Source: Jeuneafrique.com